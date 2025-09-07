DE FERME EN FERME FERME DU MONTAGUT Thézan-des-Corbières
PRAT DE MA Thézan-des-Corbières Aude
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Venez découvrir notre vie d’éleveurs de chèvres et de fromagers pour l’émerveillement de vos yeux et papilles avec le lait, la faisselle, le frais, le mi-affiné, le sec ainsi que la tomme et les yaourts.
Nous fabriquons des écus et écussons du Pays Cathare, marque de notre terroir et gage de qualité.
Profitez, vous pourrez être en contact avec nos 80 chèvres et partager notre savoir-faire.
Mais aussi voir notre basse cour, nos vaches, chevaux, âne.
Horaires des visites de notre ferme 10h30; 11h30; 14h; 15h; 16h; 17h traite.
Toute la journée avec une pause aux environs de 12h à 14h TAMANALOU taxi balade en calèche avec le cocher Laurent Prout et la Groom Aurore Montagné qui vous accompagneront de chants paysans pendant votre balade (gratuit)
Repas au choix: couscous de chèvre 9 € l’assiette, crêpes au lait de chèvre, flan au lait
de chèvre. Café offert.
Pensez à prendre vos assiettes, couverts et verres.
La ferme du Montagut accueillera également la cabane du berger (voir programme en téléchargement).
PRAT DE MA Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 6 42 74 33 44 fermedumontagut@yahoo.fr
English :
Come and discover our life as goat breeders and cheesemakers, and delight your eyes and taste buds with our milk, faisselle, fresh, semi-refined and dry cheeses, as well as tomme and yoghurts.
We also make « écus » and « écussons du Pays Cathare », a mark of our terroir and a guarantee of quality.
Take advantage of this opportunity to come into contact with our 80 goats and share our know-how.
You can also see our farmyard, cows, horses and donkeys.
Farm visit times: 10:30 am; 11:30 am; 2 pm; 3 pm; 4 pm; 5 pm milking.
All day, with a break from milking around 12pm to 2pm: TAMANALOU cab ride in a horse-drawn carriage with coachman Laurent Prout and groom Aurore Montagné, who will accompany you on your ride with country songs (free)
Choice of meals: goat couscous 9? a plate, goat milk crêpes, goat milk flan
flan. Complimentary coffee.
Please bring your own plates, cutlery and glasses.
The Montagut farm will also host the shepherd’s hut (see program download).
German :
Entdecken Sie unser Leben als Ziegenzüchter und Käser, um Ihre Augen und Geschmacksnerven mit Milch, Käse, Frischkäse, halbgereiftem Käse, Trockenkäse, Tomme und Joghurt zu erfreuen.
Wir stellen Taler und Wappenschilder aus dem Land der Katharer her, ein Zeichen für unsere Region und eine Garantie für Qualität.
Genießen Sie es, mit unseren 80 Ziegen in Kontakt zu kommen und unser Know-how zu teilen.
Sie können aber auch unseren Hinterhof, unsere Kühe, Pferde und Esel sehen.
Besuchszeiten: 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Melken.
Den ganzen Tag über, mit einer Pause von 12 bis 14 Uhr: TAMANALOU Taxi Kutschenfahrt mit dem Kutscher Laurent Prout und der Groom Aurore Montagné, die Sie während der Fahrt mit Bauernliedern begleiten (kostenlos)
Mahlzeit nach Wahl: Couscous mit Ziegenfleisch 9 ? pro Teller, Crêpes mit Ziegenmilch, Flan mit Ziegenmilch
aus Ziegenmilch. Kaffee wird angeboten.
Denken Sie daran, Teller, Besteck und Gläser mitzubringen.
Der Bauernhof Montagut beherbergt auch die Schäferhütte (siehe Programm zum Herunterladen).
Italiano :
Venite a scoprire la nostra vita di allevatori di capre e di casari, e deliziate i vostri occhi e le vostre papille gustative con il nostro latte, le faisselle, i formaggi freschi, semistagionati e secchi, oltre a tomme e yogurt.
Realizziamo scudi e scudetti del Paese Cataro, marchio della nostra terra e garanzia di qualità.
Approfittate di questa occasione per entrare in contatto con le nostre 80 capre e condividere il nostro know-how.
Potrete anche vedere la nostra aia, le nostre mucche, i cavalli e gli asini.
Orari di visita della fattoria: 10.30; 11.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00 mungitura.
Tutto il giorno con una pausa dalle 12.00 alle 14.00: giro in taxi TAMANALOU in una carrozza trainata da cavalli con il cocchiere Laurent Prout e la palafreniera Aurore Montagné, che vi accompagneranno con canzoni country (gratuito)
Cena a scelta: couscous di capra 9? al piatto, crêpes di latte di capra, flan di latte di capra
flan. Caffè in omaggio.
Si prega di portare i propri piatti, posate e bicchieri.
La fattoria Montagut ospiterà anche la capanna del pastore (vedi download del programma).
Espanol :
Venga a descubrir nuestra vida de criadores de cabras y queseros, y deleite su vista y su paladar con nuestra leche, faisselle, quesos frescos, semicurados y secos, así como tomme y yogures.
Fabricamos escudos y escudos del País Cátaro, marca de nuestra tierra y garantía de calidad.
Aproveche esta oportunidad para entrar en contacto con nuestras 80 cabras y compartir nuestro saber hacer.
También podrá ver nuestro corral, nuestras vacas, caballos y burros.
Horarios de visita a la granja: 10.30 h; 11.30 h; 14.00 h; 15.00 h; 16.00 h; 17.00 h ordeño.
Todo el día con una pausa de 12:00 a 14:00 h: paseo en taxi TAMANALOU en coche de caballos con el cochero Laurent Prout y la moza Aurore Montagné, que le acompañarán en su paseo con canciones campestres (gratuito)
Comida a elegir: cuscús de cabra 9? el plato, crêpes de leche de cabra, flan de leche de cabra
flan. Café de cortesía.
Por favor, traiga sus propios platos, cubiertos y vasos.
La granja Montagut también acogerá la cabaña del pastor (ver descarga del programa).
