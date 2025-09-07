DE FERME EN FERME FERME MILGRANA Route de Pouzols Paraza

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Né dans les pommiers, j’ai grandi au milieu des vignes.

En 2017, je décide de planter 2000 grenadiers en agriculture biologique. Sur les 6 hectares que j’exploite, je fais du maraîchage dans mes vergers (pommes de terre, patates douces et courges).

Je vous ferai partager ma passion pour ce fruit aux multiples vertus.

Visite du verger de grenadier avec un guide nature, prévoir de bonnes chaussures (2 km aller)

Départs à 10 h et 14 h .

Sur réservation, saucisse frites maison avec pommes de terre de la ferme, fromage du circuit, boisson: 15 €.

Route de Pouzols Ferme Milgrana Paraza 11200 Aude Occitanie +33 6 84 43 82 30

English :

Born among the apple trees, I grew up among the vines.

In 2017, I decided to plant 2,000 organically grown pomegranate trees. On the 6 hectares I farm, I grow market garden produce in my orchards (potatoes, sweet potatoes and squash).

I’ll share my passion for this fruit with you.

Tour of the pomegranate orchard with a nature guide, bring good shoes (2 km one way)

Departures at 10 a.m. and 2 p.m.

On reservation, homemade fried sausage with potatoes from the farm, cheese from the tour, drink: 15?

German :

Ich wurde in Apfelbäumen geboren und bin inmitten von Weinbergen aufgewachsen.

Im Jahr 2017 beschloss ich, 2000 Granatapfelbäume aus biologischem Anbau zu pflanzen. Auf den 6 Hektar, die ich bewirtschafte, betreibe ich in meinen Obstgärten Gemüseanbau (Kartoffeln, Süßkartoffeln und Kürbisse).

Ich lasse Sie an meiner Leidenschaft für diese Frucht mit ihren vielen positiven Eigenschaften teilhaben.

Besuchen Sie den Granatapfel-Obstgarten mit einem Naturführer, bringen Sie gutes Schuhwerk mit (2 km Hinweg)

Abfahrt um 10:00 und 14:00 Uhr .

Auf Reservierung, hausgemachte Bratwurst mit Kartoffeln vom Bauernhof, Käse vom Rundweg, Getränke: 15 ?

Italiano :

Nato tra i meli, sono cresciuto tra le viti.

Nel 2017 ho deciso di piantare 2.000 alberi di melograno biologici. Sui 6 ettari che coltivo, coltivo ortaggi nei miei frutteti (patate, patate dolci e zucche).

Sarò lieto di condividere con voi la mia passione per questo frutto.

Visita del melograno con una guida naturalistica, portare buone scarpe (2 km a tratta)

Partenze alle 10.00 e alle 14.00.

Su prenotazione, salsiccia fritta fatta in casa con patate della fattoria, formaggio del tour, bevanda: 15 ?

Espanol :

Nací entre manzanos y crecí entre viñas.

En 2017, decidí plantar 2.000 granados ecológicos. En las 6 hectáreas que cultivo, cultivo hortalizas en mis huertos (patatas, boniatos y calabaza).

Estaré encantada de compartir contigo mi pasión por esta fruta.

Recorrido por el huerto de granados con un guía naturalista, llevar buen calzado (2 km ida)

Salidas a las 10 h y a las 14 h.

Previa reserva, salchicha frita casera con patatas de la granja, queso de la excursión, bebida: 15 €.

