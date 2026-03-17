De Ferme en Ferme GAEC Chèvrerie de la Madeleine GAEC Chèvrerie de la Madeleine Retournac

De Ferme en Ferme GAEC Chèvrerie de la Madeleine

GAEC Chèvrerie de la Madeleine 2201 route du Pédible Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Des jolies biquettes, une vue magnifique et du bon fromage ! Venez découvrir notre métier et partager un bon moment avec les chèvres et leurs bébés. Repas Crêpes salées et sucrées.

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GAEC Chèvrerie de la Madeleine 2201 route du Pédible Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 92 74 14 chevrerie.madeleine@gmail.com

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English :

Pretty goats, a magnificent view and great cheese! Come and discover our profession and share a good time with the goats and their babies. Meals: sweet and savoury crêpes.

L’événement De Ferme en Ferme GAEC Chèvrerie de la Madeleine Retournac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire