De Ferme en Ferme, Gaec de l’horizon à Molières Molières
De Ferme en Ferme, Gaec de l’horizon à Molières Molières samedi 25 avril 2026.
Molières
De Ferme en Ferme, Gaec de l’horizon à Molières
251 Lieu-dit Le Vernit Molières Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 25 (au soir pour certaines) et le 26 avril ! les fermes vous ouvrent leurs portes (voir programme) venez à la rencontre de paysans et paysannes du département C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts.
Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 25 (au soir pour certaines) et le 26 avril ! les fermes vous ouvrent leurs portes (voir programme) venez à la rencontre de paysans et paysannes du département C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts.
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251 Lieu-dit Le Vernit Molières 46120 Lot Occitanie +33 6 82 93 57 99 jeromeetjulien46@gmail.com
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English :
This year, Le Lot De Ferme en Ferme, organized by Bio 46, the group of organic farmers in the Lot, will take place on April 25 (in the evening for some) and 26! the farms open their doors to you (see program): come and meet the farmers of the department This is an opportunity to create links between producers and consumers, to discover Organic Agriculture, sustainable food and to encourage short circuits.
L’événement De Ferme en Ferme, Gaec de l’horizon à Molières Molières a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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