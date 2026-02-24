De ferme en ferme La bergerie du vieux moulin Les pennes Les Vastres

De ferme en ferme La bergerie du vieux moulin

Les pennes La bergerie du vieux moulin Les Vastres Haute-Loire

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, venez visiter gratuitement, une bergerie située dans le village des Vastres.

Les pennes La bergerie du vieux moulin Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 08 25 15 labergerieduvieuxmoulin@gmail.com

English :

From farm to farm HAUTE-LOIRE, come and visit a free sheepfold in the village of Les Vastres.

