De ferme en ferme La bergerie du vieux moulin Les pennes Les Vastres

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, venez visiter gratuitement, une bergerie située dans le village des Vastres.
Les pennes La bergerie du vieux moulin Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 08 25 15 labergerieduvieuxmoulin@gmail.com
English :
From farm to farm HAUTE-LOIRE, come and visit a free sheepfold in the village of Les Vastres.
