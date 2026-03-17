De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière La Compagne Pépinière Lapte

De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière

La Compagne Pépinière 1544 route du Bouchet Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Pépinière et jardin paysager avec plus de 200 espèces à sentir, à goûter… arbres fruitiers de variétés locales et anciennes, arbustes de haie bocagères, petits fruits rares et fleurs. Plantes cultivées en extérieur adaptées au climat.

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La Compagne Pépinière 1544 route du Bouchet Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 17 15 77 lacompagne.pepiniere@gmail.com

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English :

Nursery and landscape garden with over 200 species to smell and taste… fruit trees of local and ancient varieties, hedge shrubs, rare berries and flowers. Climate-adapted outdoor plants.

L’événement De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière Lapte a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire