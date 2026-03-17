De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière La Compagne Pépinière Lapte
De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière La Compagne Pépinière Lapte samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière
La Compagne Pépinière 1544 route du Bouchet Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Pépinière et jardin paysager avec plus de 200 espèces à sentir, à goûter… arbres fruitiers de variétés locales et anciennes, arbustes de haie bocagères, petits fruits rares et fleurs. Plantes cultivées en extérieur adaptées au climat.
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La Compagne Pépinière 1544 route du Bouchet Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 17 15 77 lacompagne.pepiniere@gmail.com
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English :
Nursery and landscape garden with over 200 species to smell and taste… fruit trees of local and ancient varieties, hedge shrubs, rare berries and flowers. Climate-adapted outdoor plants.
L’événement De Ferme en Ferme La Compagne Pépinière Lapte a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire