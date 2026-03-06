De Ferme en Ferme La Ferme de l’Autruche Drômoise GAEC de L’Ozon Livron-sur-Drôme
GAEC de L’Ozon 1120, Chemin des Bruyères Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Elevage d’autruches en plein air, elles sauront vous surprendre. Viande et charcuterie.
GAEC de L’Ozon 1120, Chemin des Bruyères Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 82 33 info@ferme-autruche.com
Ostriches bred in the open air will surprise you. Meat and charcuterie.
