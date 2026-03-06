De ferme en ferme La Ferme de Matt’ et Lili CD 104 Grane
De ferme en ferme La Ferme de Matt’ et Lili CD 104 Grane samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme La Ferme de Matt’ et Lili
CD 104 4860 Route de Loriol Grane Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Bienvenue à la ferme de Matt&Lili ! Venez découvrir notre élevage de porcs en plein air et dégustez nos produits fermiers. Notre camping vous accueille pour des nuits paisibles à la campagne.
CD 104 4860 Route de Loriol Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 97 71 39
English :
Welcome to Matt&Lili’s farm! Come and discover our open-air pig farm and taste our farm products. Our campsite welcomes you for peaceful nights in the countryside.
