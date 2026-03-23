De ferme en ferme la Ferme du Brillat FERME DU BRILLAT Maisod

De ferme en ferme la Ferme du Brillat

FERME DU BRILLAT 1045 rue du Citernon Maisod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

De ferme en ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable. Le but est de découvrir les savoir-faire et activités des producteurs partenaires de l’événement.

Laëtitia et Alex, éleveurs de chèvres et de porcs vous accueillent. Passionnés par leur métier, ils seront ravis de partager leur passion avec vous. Vous ferez la rencontre des chèvres et partagerez avec elles un moment unique et privilégié, des anecdotes et plus encore.

Vente directe de fromage et crêpes au lait de chèvre. .

FERME DU BRILLAT 1045 rue du Citernon Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 48 93 45 lafermedubrillat39@gmail.com

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English : De ferme en ferme la Ferme du Brillat

L’événement De ferme en ferme la Ferme du Brillat Maisod a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE