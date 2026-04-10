Les Vastres

De ferme en ferme La ferme du rêve paysan

290 impasse de Champagne Les Vastres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir le troupeau de vaches laitières et la transformation du lait.

Traite des vaches à 17h30.

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290 impasse de Champagne Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 03 39 08 h.baraille@hotmail.fr

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English :

Come and discover the dairy herd and milk processing.

Milking at 5:30pm.

L’événement De ferme en ferme La ferme du rêve paysan Les Vastres a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal