De ferme en ferme La ferme du rêve paysan Les Vastres
De ferme en ferme La ferme du rêve paysan Les Vastres samedi 25 avril 2026.
Les Vastres
De ferme en ferme La ferme du rêve paysan
290 impasse de Champagne Les Vastres Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir le troupeau de vaches laitières et la transformation du lait.
Traite des vaches à 17h30.
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290 impasse de Champagne Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 03 39 08 h.baraille@hotmail.fr
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English :
Come and discover the dairy herd and milk processing.
Milking at 5:30pm.
L’événement De ferme en ferme La ferme du rêve paysan Les Vastres a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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