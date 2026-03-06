De Ferme en Ferme La Ferme Eurreuse Sébastien Bost Eurre

De Ferme en Ferme La Ferme Eurreuse

Sébastien Bost 801, chemin de la Bergère Eurre Drôme

C’est à Eurre dans la vallée de la Drôme, à la cime d’une colline et au milieu de la forêt, que notre ferme s’épanouit. Depuis sa création en 2013, nous élevons des chèvres et des cochons.

Sébastien Bost 801, chemin de la Bergère Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 27 07 14 contact@ferme-eurreuse.fr

English :

It’s in Eurre in the Drôme valley, at the top of a hill and in the middle of the forest, that our farm flourishes. Since its creation in 2013, we have been raising goats and pigs.

