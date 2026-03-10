De Ferme en Ferme La Ferme Rigaud Sébastien Rigaud Beaufort-sur-Gervanne
De Ferme en Ferme La Ferme Rigaud Sébastien Rigaud Beaufort-sur-Gervanne samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme La Ferme Rigaud
Sébastien Rigaud 45 route de Suze champ de col Beaufort-sur-Gervanne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
C’est une exploitation en polyculture élevage, ovins viande et viticulture en AOC Clairette de Die. Animation Enquête à la ferme, permis de tracteur à pédale, jeux. Restauration Formules Omelette ou Salade de Lentilles. Réservation conseillée.
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Sébastien Rigaud 45 route de Suze champ de col Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 17 21 86 sebastien.rigaud26@gmail.com
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English :
The farm is a mixed farming operation, with meat sheep and AOC Clairette de Die grapes. Activities: Farm inquiry, pedal tractor license, games. Catering: Omelette or Lentil Salad options. Reservations recommended.
L’événement De Ferme en Ferme La Ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme