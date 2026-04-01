De ferme en ferme la Ferme Saint Martin Bénédicte et Jerome Montagut Arancou

Arancou

De ferme en ferme la Ferme Saint Martin

Bénédicte et Jerome Montagut 760 route de Chabay Arancou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Bénédicte et Jérome ont plusieurs productions sur leur ferme, en agriculture biologique. Ils élèvent des vaches qui pâturent leurs prairies toute l’année, des porcs qui vivent dans leurs parcs boisés. Ils cultivent également le kiwis.

12h dégustation à l’aveugle avec lot à gagner, concours de dessin.

Vous découvrirez leurs divers produits tels que conserves, saucisson, mais également des kiwis et des pommes en saison.

Réservation conseillée. .

Bénédicte et Jerome Montagut 760 route de Chabay Arancou 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 61 12 fermesaintmartin@outlook.fr

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English : De ferme en ferme la Ferme Saint Martin

L’événement De ferme en ferme la Ferme Saint Martin Arancou a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque