De Ferme en Ferme la Ferme Soulier Ferme Soulier Allex

Ferme Soulier 340 chemin de la libération Allex Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Venez découvrir notre élevage de volailles plein air. Poulets, pintades et poules pondeuses.
Ferme Soulier 340 chemin de la libération Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 29 17 00  lafermedesoulier@gmail.com

English :

Come and discover our free-range poultry farm. Chickens, guinea fowl and laying hens.

