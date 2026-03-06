De Ferme en Ferme la Ferme Soulier Ferme Soulier Allex
Ferme Soulier 340 chemin de la libération Allex Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir notre élevage de volailles plein air. Poulets, pintades et poules pondeuses.
Ferme Soulier 340 chemin de la libération Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 29 17 00 lafermedesoulier@gmail.com
English :
Come and discover our free-range poultry farm. Chickens, guinea fowl and laying hens.
L’événement De Ferme en Ferme la Ferme Soulier Allex a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme