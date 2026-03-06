De Ferme en Ferme la Ferme Soulier Ferme Soulier Allex

De Ferme en Ferme la Ferme Soulier

Ferme Soulier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir notre élevage de volailles plein air. Poulets, pintades et poules pondeuses.

.

Ferme Soulier 340 chemin de la libération Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 29 17 00 lafermedesoulier@gmail.com

English :

Come and discover our free-range poultry farm. Chickens, guinea fowl and laying hens.

