Théminettes

De ferme en ferme, la jumenterie de Pech Blanc à Théminettes

Pech Blanc Théminettes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Notre ferme fête ses 10 ans le samedi 25 avril dans le cadre du week-end de Fermes en Fermes organisé par l'association BIO46.

Nous souhaitons vous associer à cet évènement qui n'existerait pas sans vous!

Rendez vous le samedi soir pour un voyage aux couleurs de l'Italie avec le groupe Tutti Quanti qui rythmera cette belle soirée!

Notre ferme fête ses 10 ans le samedi 25 avril dans le cadre du week-end de Fermes en Fermes organisé par l'association BIO46.

Nous souhaitons vous associer à cet évènement qui n'existerait pas sans vous!

Rendez vous le samedi soir pour un voyage aux couleurs de l'Italie avec le groupe Tutti Quanti qui rythmera cette belle soirée!

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Pech Blanc Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 6 87 77 47 72 contact@galega.fr

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English :

Our farm celebrates its 10th anniversary on Saturday April 25 as part of the Fermes en Fermes weekend organized by the BIO46 association.

We’d like to involve you in this event, which wouldn’t be possible without you!

Come along on Saturday evening for a trip to the colors of Italy, with the Tutti Quanti group providing the rhythm for this wonderful evening!

L’événement De ferme en ferme, la jumenterie de Pech Blanc à Théminettes Théminettes a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac