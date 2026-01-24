De ferme en ferme La Roque-d’Anthéron

De ferme en ferme

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026. RD 23 Quartier Silvacane La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Lors de cet évènement, des producteurs ouvrent leurs portes au grand public pour faire découvrir leurs activités et leur engagement en faveur d’une agriculture durable.

La ferme est spécialisée dans la vente d’agneau bio.

Découverte des animaux de la ferme.

10h30 accompagnez les brebis au pâturage.

11h tétée des agneaux

Samedi après midi atelier sifflets avec des cannes de Provence

Samedi et dimanche midi concert .

RD 23 Quartier Silvacane La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 28 61 97

During this event, producers open their doors to the general public to discover their activities and their commitment to sustainable agriculture.

