De ferme en ferme La ferme de Cabrières Lambesc

De ferme en ferme

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 10h à 18h. La ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

De Ferme en Ferme est un événement régional qui invite le grand public à découvrir les fermes du territoire le temps d’un week-end.

Les agriculteurs ouvrent leurs portes pour partager leur métier, leurs savoir-faire et leur engagement. L’édition 2026 sera placée sous la thématique de l’alimentation. Un moment convivial de rencontre entre producteurs et citoyens.



À cette occasion, la Ferme de Cabrières vous ouvre ses portes ! .

La ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

De Ferme en Ferme is a regional event that invites the general public to discover the region?s farms over the course of a weekend.

