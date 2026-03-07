De ferme en ferme La ferme de Cabrières Lambesc
De ferme en ferme La ferme de Cabrières Lambesc samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme
Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 10h à 18h. La ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
De Ferme en Ferme est un événement régional qui invite le grand public à découvrir les fermes du territoire le temps d’un week-end.
Les agriculteurs ouvrent leurs portes pour partager leur métier, leurs savoir-faire et leur engagement. L’édition 2026 sera placée sous la thématique de l’alimentation. Un moment convivial de rencontre entre producteurs et citoyens.
À cette occasion, la Ferme de Cabrières vous ouvre ses portes ! .
La ferme de Cabrières 480 Chemin De Cabrières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
De Ferme en Ferme is a regional event that invites the general public to discover the region?s farms over the course of a weekend.
L’événement De ferme en ferme Lambesc a été mis à jour le 2026-03-07 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc