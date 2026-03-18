De ferme en ferme Lasserre en fleurs Lasserre en fleurs Morlanne

De ferme en ferme Lasserre en fleurs

Lasserre en fleurs 297 Route de Lapoudge Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

18ème édition ! De ferme en ferme est une opération originale qui mêle visites pédagogiques, échanges de savoir-faire et dégustations pour expliquer l’agriculture durable.

Lasserre en Fleurs est un petite ferme florale en agriculture biologique qui produit des fleurs coupées ultra fraîches en respectant le cycle naturel des saisons. Elle est implantée sur Morlanne depuis 2023 avec pour objectif de valoriser la vente de ses fleurs en local et circuit court auprès des particuliers et des professionnels. .

Lasserre en fleurs 297 Route de Lapoudge Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 28 79 21 lasserreenfleurs@gmail.com

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English : De ferme en ferme Lasserre en fleurs

L’événement De ferme en ferme Lasserre en fleurs Morlanne a été mis à jour le 2026-03-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran