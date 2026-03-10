De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane GAEC Gruart Recoubeau-Jansac
De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane GAEC Gruart Recoubeau-Jansac samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane
GAEC Gruart 510 impasse du vieux chêne Recoubeau-Jansac Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Animation Démonstration du travail de chien de troupeau sur brebis tout au long de la journée.
Restauration Repas complet 19€. Réservation conseillée. Crêpes salées et sucrées de 2€ à 5€.
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GAEC Gruart 510 impasse du vieux chêne Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 50 28 22 lemasdambane@gmail.com
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English :
Entertainment: Demonstration of herding dog work on ewes throughout the day.
Catering: Full meal: 19? Reservations recommended. Savory and sweet crepes: 2? to 5?
L’événement De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois