De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane GAEC Gruart Recoubeau-Jansac

De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane

GAEC Gruart 510 impasse du vieux chêne Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Animation Démonstration du travail de chien de troupeau sur brebis tout au long de la journée.

Restauration Repas complet 19€. Réservation conseillée. Crêpes salées et sucrées de 2€ à 5€.

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GAEC Gruart 510 impasse du vieux chêne Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 50 28 22 lemasdambane@gmail.com

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English :

Entertainment: Demonstration of herding dog work on ewes throughout the day.

Catering: Full meal: 19? Reservations recommended. Savory and sweet crepes: 2? to 5?

L’événement De Ferme en Ferme Le Mas d’Ambane Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois