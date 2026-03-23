De ferme en ferme Le P’tit coin de Ca’ré

Le petit coin de Ca’ré Montcusel Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Bienvenue au p’tit de CaRé, une asinienne où petits et grands viennent partager un moment authentique au rythme des ânes. À travers la médiation animale et les randonnées, découvrez ces compagnons doux et attachants. Éleveurs passionnés, nous transformons le lait de nos ânesses en savons et cosmétiques naturels, fabriqués avec soin sur place.

Pour prolonger la convivialité, profitez d’une petite restauration et d’une buvette crêpes salées 5 €, crêpes sucrées 2 €, menu Michon (salade, jambon cru, dessert) 15 € sur réservation uniquement par téléphone. .

Le petit coin de Ca’ré Montcusel 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 33 16 85 lesanesdecare@gmail.com

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English : De ferme en ferme Le P’tit coin de Ca’ré

L’événement De ferme en ferme Le P’tit coin de Ca’ré Montcusel a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE