DE FERME EN FERME LE RUCHER NARBONNAIS Narbonne dimanche 7 septembre 2025.

Chemin de Gleizes Narbonne Aude

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Située aux portes de Narbonne, au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise, cette miellerie propose une découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture.

L’exploitation compte près de 900 ruches, réparties entre la pollinisation de cultures de légumes et de fruits, et la production de miel.

Les visiteurs peuvent découvrir le fonctionnement de la miellerie, les différentes étapes de production, de l’extraction à la mise en pot, ainsi que déguster les produits de la ruche. Une vente directe est également proposée sur place.

Un repas est disponible sur réservation (saucisse grillée, salade de riz, pain d’épices) dans la limite de 80 personnes, au tarif de 10 €.

Chemin de Gleizes Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 62 15 50 63 calichoupette@gmail.com

English :

Located on the outskirts of Narbonne, in the heart of the Narbonnaise Regional Nature Park, this honey farm offers an insight into the world of bees and beekeeping.

The farm has almost 900 hives, divided between pollination of fruit and vegetable crops, and honey production.

Visitors can discover how the honey house works, the different stages of production, from extraction to bottling, and taste the products of the hive. Direct sales are also available on site.

A meal is available on reservation (grilled sausage, rice salad, gingerbread) for up to 80 people, at a cost of ? 10.

German :

Die Honigfabrik liegt vor den Toren von Narbonne, im Herzen des regionalen Naturparks Narbonnaise, und bietet einen Einblick in die Welt der Bienen und der Imkerei.

Der Betrieb verfügt über fast 900 Bienenstöcke, die zur Bestäubung von Gemüse- und Obstkulturen und zur Honigproduktion eingesetzt werden.

Die Besucher können die Funktionsweise der Honigfabrik und die verschiedenen Produktionsschritte von der Gewinnung bis zur Abfüllung in Gläser kennenlernen und die Produkte aus dem Bienenstock probieren. Vor Ort wird auch ein Direktverkauf angeboten.

Auf Vorbestellung ist eine Mahlzeit (Grillwurst, Reissalat, Lebkuchen) für maximal 80 Personen zum Preis von 10 ? erhältlich.

Italiano :

Situata alla periferia di Narbonne, nel cuore del Parco Naturale Regionale della Narbonnaise, questa fabbrica di miele offre una panoramica sul mondo delle api e dell’apicoltura.

L’azienda dispone di quasi 900 alveari, che si dividono tra l’impollinazione di colture ortofrutticole e la produzione di miele.

I visitatori possono scoprire il funzionamento della casa del miele, le diverse fasi della produzione, dall’estrazione all’imbottigliamento, e degustare i prodotti dell’alveare. In loco è disponibile anche la vendita diretta.

Su prenotazione è disponibile un pasto (salsiccia alla griglia, insalata di riso, pan di zenzero) per un massimo di 80 persone, al costo di 10 euro.

Espanol :

Situada en las afueras de Narbona, en el corazón del Parque Natural Regional de la Narbonesa, esta fábrica de miel ofrece una visión del mundo de las abejas y la apicultura.

La explotación cuenta con casi 900 colmenas, repartidas entre la polinización de cultivos hortofrutícolas y la producción de miel.

Los visitantes pueden conocer el funcionamiento de la mielera, las diferentes etapas de producción, desde la extracción hasta el embotellado, y degustar los productos de la colmena. También se ofrece venta directa in situ.

Previa reserva, se ofrece una comida (salchicha a la parrilla, ensalada de arroz, pan de especias) para un máximo de 80 personas, al precio de 10 euros.

