De ferme en ferme L’Ecureuil Glacier L’Ecureuil Glacier Malrevers

De ferme en ferme L’Ecureuil Glacier

L’Ecureuil Glacier 319 route de la Blache Riou Malrevers Haute-Loire

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir une ferme à taille humaine, une agriculture raisonnée et qualitative avec des vaches montbéliardes qui produisent du bon lait transformé en glaces, yaourts et autres produits laitiers pour satisfaire votre gourmandise.

L’Ecureuil Glacier 319 route de la Blache Riou Malrevers 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 37 01 40 contact@lecureuilglacier.fr

English :

Come and discover a farm on a human scale, a reasoned and qualitative agriculture with Montbeliarde cows that produce good milk transformed into ice creams, yoghurts and other dairy products to satisfy your sweet tooth.

