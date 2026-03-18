De ferme en ferme Les escargots d’Amandine Les escargots d’Amandine La Chapelle-Thècle

De ferme en ferme Les escargots d’Amandine

Les escargots d’Amandine 690 route des Dézarets La Chapelle-Thècle Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Bienvenue dans ma ferme hélicicole à La Chapelle-Thècle. J’y élève des escargots français de type gros gris, au cœur de la Bresse, entre Louhans et Tournus. Lors de votre visite, découvrez l’élevage en suivant le cycle de l’escargot, observez les bébés escargots et plongez dans mon univers. Retrouvez également une large gamme de produits locaux, prêts à cuisiner, pour vos recettes du quotidien comme pour les moments festifs. .

Les escargots d’Amandine 690 route des Dézarets La Chapelle-Thècle 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 92 05 12 lesescargotsdamandine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement De ferme en ferme Les escargots d’Amandine La Chapelle-Thècle a été mis à jour le 2026-03-18 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II