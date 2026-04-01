De ferme en ferme Les jardins du Riau Saint-Hilaire-en-Lignières
De ferme en ferme Les jardins du Riau Saint-Hilaire-en-Lignières samedi 25 avril 2026.
Saint-Hilaire-en-Lignières
De ferme en ferme Les jardins du Riau
1 le riau baril Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Tout au long du week end, visite et animations gratuites
Créée à l’été 2023, la toute jeune ferme des Jardins du Riau produit des légumes et petits fruits biologiques et de saison, dont une partie est porposée en cueillette libre à la belle saison. Laissez-moi également vous présenter au cours de la visite les 25 poulettes qui approviosionnent ma boutique avec leurs oeufs !
Le samedi 14h 18h30 et le dimanche 10h 12h 14h 18h30 .
1 le riau baril Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 77 25 89 lesjardinsduriau@gmail.com
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English :
Throughout the weekend, free visits and events
L’événement De ferme en ferme Les jardins du Riau Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CHATEAUMEILLANT
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