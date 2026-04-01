Saint-Hilaire-en-Lignières

De ferme en ferme Les jardins du Riau

1 le riau baril Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Tout au long du week end, visite et animations gratuites

Créée à l’été 2023, la toute jeune ferme des Jardins du Riau produit des légumes et petits fruits biologiques et de saison, dont une partie est porposée en cueillette libre à la belle saison. Laissez-moi également vous présenter au cours de la visite les 25 poulettes qui approviosionnent ma boutique avec leurs oeufs !

Le samedi 14h 18h30 et le dimanche 10h 12h 14h 18h30 .

1 le riau baril Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 77 25 89 lesjardinsduriau@gmail.com

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English :

Throughout the weekend, free visits and events

L’événement De ferme en ferme Les jardins du Riau Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CHATEAUMEILLANT