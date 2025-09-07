DE FERME EN FERME LES PTITS CATHARES Roquefort-des-Corbières

4 rue de Saint Martin Roquefort-des-Corbières Aude

Depuis 5 générations la famille de Benoît travaille ses 25 hectares de vignes. Notre exploitation familiale et artisanale s’est construite avec la volonté de faire découvrir le raison d’une autre façon

– En vinaigre maison (rosé ou rouge, sans oublier les vinaigres ambrés et balsamiques )

– En gelée

– Vins et huile d’olive

A goûter et déguster toute la journée au caveau.

De la récolte jusqu’à l’étiquetage, tout est fait à la main, sur l’exploitation, dans le respect de l’environnement, ce qui leur a permis d’obtenir le label HVE (Haute Valeur Environnementale).

Sur place

– A 10h et à 15h Balade dans les vignes et dégustations à la vinaigrerie.

– Pique-nique Espace pour pique-niquer devant le caveau, sur la place du village.

– Toute la journée Caveau ouvert pour la dégustation et la vente.

Tombola

Participez au tirage au sort de la tombola gratuite…

des paniers garnis de produits à gagner !

Pensez à remplir le bulletin pendant votre visite dans les fermes…

Les petits conseils fermiers

– Chiens à garder en laisse.

– Prenez une glacière pour garder vos achats au frais.

– Ce jour-là, suivez les flèches… des panneaux vous guideront vers les fermes où vous serez chaleureusement accueillis…

Cet évènement « De ferme en ferme », permet de promouvoir une agriculture et une alimentation durables ancrée dans le territoire, et un lien direct entre consommateur.trice.s et paysan.ne.s.

Les derniers évènements rappellent l’importance des circuits courts de proximité et montre à quel point le travail des paysan.ne.s et des acteurs du monde rural est essentiel à notre quotidien et à notre autonomie alimentaire.

* Toutes les fermes maintiennent leur participation, malgré les terribles incendies qui ont durement impactés plusieurs agriculteurs de notre réseau.

4 rue de Saint Martin Roquefort-des-Corbières 11540 Aude Occitanie +33 6 17 85 43 10 lespetitscathares@gmail.com

English :

Benoît’s family has been working its 25 hectares of vines for 5 generations. Our family-run, artisanal vineyard has been built on the desire to make people discover the grape in a different way:

– In homemade vinegar (rosé or red, not forgetting amber and balsamic vinegars)

– In jelly

– Wines and olive oil

Taste and enjoy them all day long at the cellar.

From harvesting to labeling, everything is done by hand, on the farm, with respect for the environment, which has enabled them to obtain the HVE (High Environmental Value) label.

On site:

– 10 a.m. and 3 p.m.: Vineyard tours and tastings at the vinegar factory.

– Picnic: Picnic area in front of the winery, on the village square.

– All day: Cellar open for tastings and sales.

Raffle:

Enter your name in the draw for the free tombola…

baskets filled with products to be won!

Don’t forget to fill in the form during your visit to the farms…

Farming tips

– Dogs: keep on a leash.

– Take a cool box to keep your purchases cool.

– That day, follow the arrows… signs will guide you to the farms where you’ll be warmly welcomed…

The « De ferme en ferme » event promotes sustainable agriculture and food, rooted in the region, and a direct link between consumers and farmers.

Recent events are a reminder of the importance of short local circuits, and show just how essential the work of farmers and other rural actors is to our daily lives and our food autonomy.

* All the farms are maintaining their participation, despite the terrible fires that have severely impacted several farmers in our network.

German :

Seit fünf Generationen bearbeitet die Familie von Benoît ihre 25 Hektar Weinberge. Unser Familien- und Handwerksbetrieb wurde mit dem Willen aufgebaut, den Grund auf eine andere Art und Weise zu entdecken:

– In hausgemachtem Essig (rosé oder rot, ohne die Bernstein- und Balsamico-Essigsorten zu vergessen)

– In Gelee

– Wein und Olivenöl

Den ganzen Tag über im Weinkeller zu probieren und zu verkosten.

Von der Ernte bis zur Etikettierung wird alles auf dem Betrieb von Hand gemacht und die Umwelt respektiert, weshalb sie das HVE-Siegel (Haute Valeur Environnementale) erhalten haben.

Vor Ort

– Um 10 Uhr und um 15 Uhr: Spaziergang durch die Weinberge und Verkostung in der Essigfabrik.

– Picknick: Picknickplatz vor dem Weinkeller auf dem Dorfplatz.

– Den ganzen Tag über: Weinkeller für Verkostung und Verkauf geöffnet.

Tombola:

Nehmen Sie an der Verlosung der kostenlosen Tombola teil …

mit Produkten gefüllte Körbe zu gewinnen!

Denken Sie daran, das Formular während Ihres Besuchs auf den Bauernhöfen auszufüllen…

Kleine Bauernhoftipps:

– Hunde: bitte an der Leine halten.

– Nehmen Sie eine Kühlbox mit, um Ihre Einkäufe kühl zu halten.

– Folgen Sie an diesem Tag den Pfeilen… Schilder führen Sie zu den Bauernhöfen, wo Sie herzlich empfangen werden…

Die Veranstaltung « Von Hof zu Hof » fördert eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung, die in der Region verankert ist, sowie eine direkte Verbindung zwischen Verbrauchern und Bauern.

Die jüngsten Ereignisse erinnern an die Bedeutung kurzer, lokaler Kreisläufe und zeigen, wie wichtig die Arbeit der Bauern und der ländlichen Akteure für unser tägliches Leben und unsere Ernährungsautonomie ist.

* Alle Bauernhöfe halten an ihrer Teilnahme fest, trotz der schrecklichen Brände, die mehrere Landwirte unseres Netzwerks schwer getroffen haben.

Italiano :

La famiglia Benoît lavora i suoi 25 ettari di vigneto da 5 generazioni. La nostra azienda, a conduzione familiare e tradizionale, è stata costruita con il desiderio di far scoprire l’uva in modo diverso:

– Nell’aceto fatto in casa (rosato o rosso, senza dimenticare gli aceti ambrati e balsamici)

– In gelatina

– Vini e olio d’oliva

Assaggiate e gustate tutto il giorno in cantina.

Dalla raccolta all’etichettatura, tutto è fatto a mano, in azienda, nel rispetto dell’ambiente, cosa che ha permesso di ottenere il marchio HVE (High Environmental Value).

Sul posto:

– Alle 10.00 e alle 15.00: passeggiate in vigna e degustazioni presso l’acetaia.

– Picnic: area picnic di fronte alla cantina, sulla piazza del paese.

– Tutto il giorno: Cantina aperta per degustazioni e vendite.

Lotteria:

Partecipate all’estrazione della tombola gratuita…

cesti pieni di prodotti da vincere!

Non dimenticate di compilare il modulo durante la vostra visita alle fattorie…

Consigli per l’agricoltura:

– Cani: tenere il guinzaglio.

– Portate con voi una borsa frigo per tenere al fresco i vostri acquisti.

– Quel giorno, seguite le frecce… i cartelli vi guideranno alle fattorie dove sarete accolti calorosamente…

Questo evento « Farm to Farm » promuove un’agricoltura sostenibile e un’alimentazione radicata nella regione, nonché un legame diretto tra consumatori e agricoltori.

Questi ultimi eventi ci ricordano l’importanza dei circuiti brevi locali e dimostrano quanto sia essenziale il lavoro degli agricoltori e degli altri operatori rurali per la nostra vita quotidiana e per la nostra autosufficienza alimentare.

* Tutte le aziende agricole continuano a partecipare, nonostante i terribili incendi che hanno colpito gravemente diversi agricoltori della nostra rete.

Espanol :

La familia Benoît trabaja sus 25 hectáreas de viñedos desde hace 5 generaciones. Nuestra empresa familiar y tradicional nació del deseo de hacer descubrir la uva de otra manera:

– En vinagre casero (rosado o tinto, sin olvidar los vinagres ámbar y balsámico)

– En jalea

– Vinos y aceite de oliva

Degústelos y disfrútelos durante todo el día en la bodega.

Desde la cosecha hasta el etiquetado, todo se hace a mano, en la explotación, respetando el medio ambiente, lo que les ha permitido obtener la etiqueta HVE (Alto Valor Medioambiental).

In situ:

– A las 10h y a las 15h: Paseos por el viñedo y degustaciones en la fábrica de vinagre.

– Picnic: Zona de picnic frente a la bodega, en la plaza del pueblo.

– Todo el día: Bodega abierta para degustaciones y ventas.

Sorteo:

Introduzca su nombre en el sorteo de la tómbola gratuita…

¡cestas llenas de productos para ganar!

No olvide rellenar el formulario durante su visita a las granjas…

Consejos de agricultura

– Perros: llevadlos con correa.

– Lleve una nevera portátil para mantener frescas sus compras.

– Ese día, siga las flechas… las señales le guiarán hasta las granjas donde le darán una calurosa bienvenida…

Este evento « De granja en granja » promueve la agricultura sostenible y los alimentos arraigados en la región, y un vínculo directo entre consumidores y agricultores.

Estos últimos eventos recuerdan la importancia de los circuitos cortos locales y demuestran lo esencial que es el trabajo de los agricultores y otros agentes rurales para nuestra vida cotidiana y nuestra autosuficiencia alimentaria.

* Todas las explotaciones siguen participando, a pesar de los terribles incendios que han afectado gravemente a varios agricultores de nuestra red.

