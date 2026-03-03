De Ferme en Ferme L’Essentiel de Lavande L’Essentiel de Lavande La Bégude-de-Mazenc

De Ferme en Ferme L’Essentiel de Lavande

L’Essentiel de Lavande 270 allée de Fontchaude La Bégude-de-Mazenc Drôme

Pour rendre hommage à la Lavande, ses délicates fragrances et ses nombreuses vertus, nous avons créé en Drôme Provençale “L’essentiel de Lavande”. Une large gamme de produits cosmétiques premium et d’huiles essentielles Bio, de Lavande et de Lavandin.

L’Essentiel de Lavande 270 allée de Fontchaude La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 79 00 70 domaine@essentiel-de-lavande.com

English :

To pay tribute to Lavender, its delicate fragrance and its many virtues, we have created L’essentiel de Lavande in Drôme Provençale. A wide range of premium cosmetics and organic essential oils of Lavender and Lavandin.

