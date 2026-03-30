De ferme en ferme Louvie-Juzon
De ferme en ferme Louvie-Juzon dimanche 26 avril 2026.
De ferme en ferme
Route de Durieu Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
18ème édition de l’évènement De Ferme en Ferme, le dimanche 26 avril 2026. Cette nouvelle édition est marquée par un record de participation avec 45 fermes qui ouvriront leurs portes dans le département réparties en 8 circuits. La thématique de l’année est l’alimentation au cœur des fermes , un sujet qui permettra une fois de plus aux visiteurs de partir à la rencontre des producteurs pour les questionner sur leurs pratiques agricoles et comprendre leur engagement en faveur d’une agriculture durable.
Un rendez-vous convivial et gratuit, organisé par @CIVAM Béarn et @B.L.E.
Retrouvez toutes les infos sur defermeenferme.com .
Route de Durieu Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : De ferme en ferme
L’événement De ferme en ferme Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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