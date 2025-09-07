DE FERME EN FERME MANADE TOURNEBELLE Narbonne

Lieu-dit Grand Tournebelle Narbonne Aude

Découvrez la Petite Camargue de l’Aude , située au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, sur un site naturel protégé appartenant au Conservatoire du Littoral.

Depuis plus de 40 ans, des taureaux de race Camargue y sont élevés dans le respect des traditions.

Il est également possible d’y trouver des produits issus de cet élevage terrines, saucissons et plats cuisinés (gardianne, rougail saucisse, etc.).

Présentation commentée de l’élevage sur réservation uniquement 10h, 11h, 14h30, 15h30.

Sur réservation Burger de taureau avec frites et une boisson non alcoolisée 15€ ; ou gardianne de taureau avec riz et dessert 20€. Vin en supplément.

Lieu-dit Grand Tournebelle Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 49 47 83 contact@tournebelle.com

English :

Discover the « Petite Camargue de l’Aude », located in the heart of the Narbonnaise Regional Nature Park, on a protected natural site belonging to the Conservatoire du Littoral.

For over 40 years, Camargue bulls have been raised here in the traditional way.

You can also find products from this breeding: terrines, sausages and cooked dishes (gardianne, rougail saucisse, etc.).

Guided tour of the farm by appointment only: 10am, 11am, 2:30pm, 3:30pm.

On reservation: Bull burger with French fries and a soft drink: 15?; or gardianne de taureau with rice and dessert: 20? Wine extra.

German :

Entdecken Sie die « Petite Camargue de l’Aude », die im Herzen des Regionalen Naturparks der Narbonnaise liegt, in einem Naturschutzgebiet, das dem Conservatoire du Littoral gehört.

Seit über 40 Jahren werden hier Stiere der Camargue-Rasse nach alter Tradition gezüchtet.

Es ist auch möglich, Produkte aus dieser Zucht zu kaufen: Terrinen, Würste und Fertiggerichte (Gardianne, Rougail saucisse, etc.).

Kommentierte Vorführung des Zuchtbetriebs nur mit Reservierung: 10 Uhr, 11 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr.

Auf Vorbestellung: Stierburger mit Pommes frites und einem alkoholfreien Getränk: 15 Euro; oder Stiergardianne mit Reis und Dessert: 20 Euro. Wein extra.

Italiano :

Scoprite la « Petite Camargue de l’Aude », situata nel cuore del Parco Naturale Regionale della Narbonnaise, in un sito naturale protetto appartenente al Conservatoire du Littoral.

Da oltre 40 anni, i tori della Camargue sono allevati qui in modo tradizionale.

Si possono trovare anche i prodotti di questo allevamento: terrine, salsicce e piatti cucinati (gardianne, rougail saucisse, ecc.).

Visita guidata della fattoria su prenotazione: ore 10.00, 11.00, 14.30, 15.30.

Su prenotazione: hamburger di toro con patatine fritte e bibita: 15 €; oppure gardianne con riso e dessert: 20 €. Vino extra.

Espanol :

Descubra la « Petite Camargue de l’Aude », situada en el corazón del Parque Natural Regional de la Narbonnaise, en un paraje natural protegido perteneciente al Conservatorio del Litoral.

Desde hace más de 40 años, aquí se crían toros de Camarga a la manera tradicional.

También podrá encontrar productos procedentes de esta cría: terrinas, salchichas y platos cocinados (gardianne, rougail saucisse, etc.).

Visita guiada de la granja con cita previa: 10:00, 11:00, 14:30, 15:30.

Con cita previa: hamburguesa de toro con patatas fritas y refresco: 15 euros; o gardianne con arroz y postre: 20 euros. Vino extra.

