DE FERME EN FERME MIELLERIE DES CLAUSES Montséret

HAMEAU LES CLAUSES Montséret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, depuis 40 ans la Miellerie Des Clauses vous invite à découvrir un monde fascinant et mystérieux, à partager une histoire, des passions et un savoir-faire ancestral.

Vous retrouverez les goûts de votre enfance ainsi que les senteurs méditerranéennes.

Dans un espace dédié à la découverte de l’abeille, l’apiculteur ouvrira une ruche pour vous permettre d’observer ses habitantes.

Départ des visites: 10h30; 11h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30.

Dégustation et présentation des produits fabriqués sur place, toute la journée.

HAMEAU LES CLAUSES Montséret 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 30 17 mielleriedesclauses@wanadoo.fr

English :

In the Narbonnaise Regional Nature Park, for 40 years the Miellerie Des Clauses has been inviting you to discover a fascinating and mysterious world, to share a history, passions and ancestral know-how.

You’ll rediscover the tastes of your childhood, as well as the scents of the Mediterranean.

In an area dedicated to the discovery of bees, the beekeeper will open a hive for you to observe its inhabitants.

Tours depart from: 10:30 am; 11:30 am; 2:30 pm; 3:30 pm; 4:30 pm; 5:30 pm.

Tasting and presentation of products made on site, all day long.

German :

Im Regionalen Naturpark Narbonnaise lädt Sie die Miellerie Des Clauses seit 40 Jahren dazu ein, eine faszinierende und geheimnisvolle Welt zu entdecken, eine Geschichte, Leidenschaften und ein althergebrachtes Know-how zu teilen.

Sie werden die Geschmäcker Ihrer Kindheit sowie die Düfte des Mittelmeers wiederfinden.

In einem Raum, der der Entdeckung der Biene gewidmet ist, wird der Imker einen Bienenstock öffnen, damit Sie die Bienen beobachten können.

Beginn der Führungen: 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr, 17.30 Uhr.

Verkostung und Präsentation der vor Ort hergestellten Produkte, den ganzen Tag über.

Italiano :

Nel Parco Naturale Regionale della Narbonnaise, da 40 anni la Miellerie Des Clauses vi invita a scoprire un mondo affascinante e misterioso, a condividere una storia, passioni e conoscenze ancestrali.

Riscoprirete i sapori della vostra infanzia e i profumi del Mediterraneo.

In un’area dedicata alla scoperta delle api, l’apicoltore aprirà un alveare per farvi osservare i suoi abitanti.

Le visite iniziano alle 10.30; 11.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30.

Degustazione e presentazione di prodotti realizzati in loco, per tutto il giorno.

Espanol :

En el Parque Natural Regional de la Narbonnaise, la Miellerie Des Clauses le invita desde hace 40 años a descubrir un mundo fascinante y misterioso, a compartir una historia, unas pasiones y un saber hacer ancestrales.

Redescubrirá los sabores de su infancia, así como los aromas del Mediterráneo.

En un espacio dedicado al descubrimiento de las abejas, el apicultor le abrirá una colmena para que observe a sus habitantes.

Las visitas comienzan a las 10.30 h; 11.30 h; 14.30 h; 15.30 h; 16.30 h; 17.30 h.

Degustación y presentación de productos elaborados in situ, durante todo el día.

