DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LE RUCHER DE RIQUETTE Saint-Martin-de-Villereglan

Saint-Martin-de-Villereglan

DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LE RUCHER DE RIQUETTE

27 Rue Emile Ecre Saint-Martin-de-Villereglan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

À Saint-Martin-de-Villereglan, Florent vous propose une rencontre authentique dans l’univers de l’apiculture. Vivez une visite immersive au cœur du monde des abeilles observez leur fascinant ballet derrière une ruche vitrée, découvrez leur rôle essentiel et les étapes de la production du miel, de la ruche à l’assiette. Assistez au travail d’extraction et laissez-vous tenter par un atelier de dégustation de miels aux saveurs variées. Une boutique sur place vous permettra de prolonger l’expérience et de repartir avec un peu de douceur du terroir.

Toute la journée, gourmandises au miel: gâteaux, crêpes, gaufres et bien d’autres !

Florent, Marine, famille et amis, vous accueilleront avec plaisir pour une immersion dans le monde des abeilles.

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27 Rue Emile Ecre Saint-Martin-de-Villereglan 11300 Aude Occitanie +33 6 78 84 68 73 contact@rucherderiquette.fr

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English :

In Saint-Martin-de-Villereglan, Florent offers you an authentic encounter with the world of beekeeping. Experience an immersive visit into the world of bees: observe their fascinating ballet behind a glass hive, discover their essential role and the stages involved in honey production, from hive to plate. Watch the bees at work extracting their honey, and enjoy a honey-tasting workshop with a variety of flavors. There’s also a store on site, where you can extend the experience and take home a little local sweetness.

All day long, honey treats: cakes, crêpes, waffles and more!

Florent, Marine, family and friends will be delighted to welcome you to the world of bees.

L’événement DE FERME EN FERME PIÈGE, LAURAGAIS, RAZÈS 2026 LE RUCHER DE RIQUETTE Saint-Martin-de-Villereglan a été mis à jour le 2026-04-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin