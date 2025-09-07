DE FERME EN FERME PRODUCTEURS DES CORBIÈRES Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

DE FERME EN FERME PRODUCTEURS DES CORBIÈRES Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse dimanche 7 septembre 2025.

DE FERME EN FERME PRODUCTEURS DES CORBIÈRES

Lieu dit l’évêché Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Niché au cœur des Corbières, le jardin de Tom Aguillana vous invite à une immersion authentique. Venez découvrir sa passion pour une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et des circuits courts.

Cet évènement est l’occasion idéale pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture durable, tout en passant un moment convivial et gourmand.

Atelier pédagogiques, démonstrations de travaux agricoles et dégustations de produits frais.

Lieu dit l’évêché Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie +33 6 71 38 64 68 tom.aguillana@yahoo.fr

English :

Nestled in the heart of the Corbières, Tom Aguillana’s garden invites you to experience an authentic immersion. Come and discover his passion for sustainable agriculture that respects the environment and short supply chains.

This event is an ideal opportunity to raise awareness of sustainable agriculture among young and old alike, while enjoying a convivial, gourmet experience.

Educational workshops, farming demonstrations and fresh produce tastings.

German :

Der Garten von Tom Aguillana liegt im Herzen der Corbières und lädt Sie zu einem authentischen Eintauchen ein. Entdecken Sie seine Leidenschaft für eine nachhaltige, umweltbewusste Landwirtschaft und kurze Wege.

Diese Veranstaltung ist die ideale Gelegenheit, Groß und Klein für eine nachhaltige Landwirtschaft zu sensibilisieren und gleichzeitig einen geselligen und leckeren Moment zu verbringen.

Pädagogische Workshops, Vorführungen von landwirtschaftlichen Arbeiten und Verkostung frischer Produkte.

Italiano :

Immerso nel cuore delle Corbières, il giardino di Tom Aguillana vi invita a immergervi nella sua autenticità. Venite a scoprire la sua passione per un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente e delle filiere corte.

Questo evento è l’occasione ideale per sensibilizzare giovani e meno giovani all’agricoltura sostenibile, gustando un pasto conviviale e gourmet.

Laboratori didattici, dimostrazioni del lavoro in fattoria e degustazioni di prodotti freschi.

Espanol :

Enclavado en el corazón de las Corbières, el huerto de Tom Aguillana le invita a sumergirse en su autenticidad. Venga a descubrir su pasión por una agricultura sostenible que respeta el medio ambiente y las cadenas de suministro cortas.

Este evento es una oportunidad ideal para sensibilizar a jóvenes y mayores sobre la agricultura sostenible, al tiempo que se disfruta de una comida gastronómica y distendida.

Talleres pedagógicos, demostraciones de trabajos agrícolas y degustaciones de productos frescos.

