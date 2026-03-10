De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques Quintet Condiments Biologiques Vachères-en-Quint

De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques

Quintet Condiments Biologiques Le Village Vachères-en-Quint Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Véronica Mantel vous prépare un repas complet à 19€ (réservation conseillée).

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Quintet Condiments Biologiques Le Village Vachères-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 21 20 mantelveronica@gmail.com

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English :

Véronica Mantel prepares a full meal at 19? (reservation recommended).

L’événement De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques Vachères-en-Quint a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois