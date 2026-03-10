De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques Quintet Condiments Biologiques Vachères-en-Quint
De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques Quintet Condiments Biologiques Vachères-en-Quint samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques
Quintet Condiments Biologiques Le Village Vachères-en-Quint Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Véronica Mantel vous prépare un repas complet à 19€ (réservation conseillée).
.
Quintet Condiments Biologiques Le Village Vachères-en-Quint 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 21 20 mantelveronica@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Véronica Mantel prepares a full meal at 19? (reservation recommended).
L’événement De Ferme en Ferme Quintet condiments biologiques Vachères-en-Quint a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois