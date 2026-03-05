De ferme en ferme Solarôme Solarôme Villeperdrix

De ferme en ferme Solarôme

Solarôme 4 place de la Fontaine Villeperdrix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Week-end portes-ouvertes alambic de 1942, huiles essentielles, brebis.

Menus pain merguez d’agneau avec ou sans boisson (7,50€ à 10€)

Solarôme 4 place de la Fontaine Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 58 88 solaromeprovence@gmail.com

English :

Open house weekend: 1942 still, essential oils, sheep.

Lamb merguez bread menus with or without drinks (7.50? to 10?)

L’événement De ferme en ferme Solarôme Villeperdrix a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale