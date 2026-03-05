De ferme en ferme Solarôme Solarôme Villeperdrix
De ferme en ferme Solarôme Solarôme Villeperdrix samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme Solarôme
Solarôme 4 place de la Fontaine Villeperdrix Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Week-end portes-ouvertes alambic de 1942, huiles essentielles, brebis.
Menus pain merguez d’agneau avec ou sans boisson (7,50€ à 10€)
.
Solarôme 4 place de la Fontaine Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 58 88 solaromeprovence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house weekend: 1942 still, essential oils, sheep.
Lamb merguez bread menus with or without drinks (7.50? to 10?)
L’événement De ferme en ferme Solarôme Villeperdrix a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale