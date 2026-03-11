De Ferme en Ferme Ferme et Savonnerie du Velay Tence
De Ferme en Ferme Ferme et Savonnerie du Velay Tence samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme
Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez passer un moment avec les ânesses laitières.
Visite de l’atelier de production du savon à 30 % de lait bio, transformé à la ferme sous la mention Nature et Progrès.
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Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr
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English :
Come and spend some time with the dairy donkeys.
Visit the production workshop of the 30% organic milk soap, transformed at the farm under the Nature et Progrès label.
L’événement De Ferme en Ferme Tence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon