De Ferme en Ferme Ferme et Savonnerie du Velay Tence

De Ferme en Ferme

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez passer un moment avec les ânesses laitières.

Visite de l’atelier de production du savon à 30 % de lait bio, transformé à la ferme sous la mention Nature et Progrès.

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Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr

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English :

Come and spend some time with the dairy donkeys.

Visit the production workshop of the 30% organic milk soap, transformed at the farm under the Nature et Progrès label.

L’événement De Ferme en Ferme Tence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon