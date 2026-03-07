De ferme en ferme Mendigoules Tence

De ferme en ferme

Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence Haute-Loire

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Séverine et son équipe vous ouvre les portes de ses serres, l’horticulture d’altitude à voir de toute urgence !

Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 92 58 34

English :

Séverine and her team open the doors of their high-altitude greenhouses, a must-see!

L'événement De ferme en ferme Tence a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon