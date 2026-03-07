De ferme en ferme Mendigoules Tence
De ferme en ferme Mendigoules Tence samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme
Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence Haute-Loire
Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Séverine et son équipe vous ouvre les portes de ses serres, l’horticulture d’altitude à voir de toute urgence !
Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 92 58 34
English :
Séverine and her team open the doors of their high-altitude greenhouses, a must-see!
L’événement De ferme en ferme Tence a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon