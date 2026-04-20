Vendémian

DE FERME EN FERME

Vendémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites..Rendez-vous à Vendémian

Le Rocher des Fées, huile d’olive

Basse-cour et courtois, culture de fruits et légumes

De Ferme en Ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites..Rendez-vous à Vendémian

Le Rocher des Fées, huile d’olive

Basse-cour et courtois, culture de fruits et légumes .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie +33 6 30 12 57 66 bassecouretcourtois@gmail.com

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English : DE FERME EN FERME

Educational tours, events and free tastings… See you in Vendémian:

Le Rocher des Fées, olive oil

Basse-cour et courtois, fruit and vegetable growing

L’événement DE FERME EN FERME Vendémian a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT