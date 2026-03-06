De Ferme en Ferme Vignoble Amira Cave vignoble Amira Allex

De Ferme en Ferme Vignoble Amira

Cave vignoble Amira 500 chemin des limites Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

C’est en 2017 que Delphine et Jonathan, crée Le VIGNOBLE AMIRA, petit domaine viticole d’exception en Agriculture Biologique.

Partis de rien… ils ont démarré par acheter du matériel, un tracteur et planter des vignes !

.

Cave vignoble Amira 500 chemin des limites Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 48 57 60 vignobleamira@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2017, Delphine and Jonathan created Le VIGNOBLE AMIRA, a small, exceptional organic vineyard.

Starting from scratch? they began by buying equipment, a tractor and planting vines!

L’événement De Ferme en Ferme Vignoble Amira Allex a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme