De ferme en ferme vignoble de la Vinadie à Figeac Figeac
De ferme en ferme vignoble de la Vinadie à Figeac Figeac samedi 25 avril 2026.
Figeac
De ferme en ferme vignoble de la Vinadie à Figeac
812 Route du Pech de la Dausse Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 25 (soir) et 26 avril ! les fermes vous ouvrent leurs (voir programme) venez à la rencontre de paysans et paysannes du département C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts
Cette année, Le Lot De Ferme en Ferme, organisée par Bio 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, aura lieu le 25 (soir) et 26 avril ! les fermes vous ouvrent leurs (voir programme) venez à la rencontre de paysans et paysannes du département C’est l’occasion de faire du lien entre producteurs et consommateurs, de découvrir l’Agriculture Bio, l’alimentation durable et de favoriser les circuits courts
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812 Route du Pech de la Dausse Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 45 42 16 45 contact@lavinadie.fr
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English :
This year, Le Lot De Ferme en Ferme, organized by Bio 46, the group of organic farmers in the Lot, will take place on April 25 (evening) and 26! the farms open their doors to you (see program): come and meet the farmers of the department. It is an opportunity to create links between producers and consumers, to discover organic farming, sustainable food and to promote short circuits
L’événement De ferme en ferme vignoble de la Vinadie à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Figeac
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