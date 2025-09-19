De ferme en fête Maison Dicina / Dessine-moi une brebis Dessine-moi une brebis Maison Dicina Ourches

De ferme en fête Maison Dicina / Dessine-moi une brebis Dessine-moi une brebis Maison Dicina Ourches vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

2025-09-19

Profitez d’un barbecue où vous pourrez griller vos viandes achetées sur place, tout en écoutant deux groupes de musique. Les enfants ne seront pas en reste avec un jeu amusant et un magicien pour les émerveiller.

English :

Enjoy a barbecue where you can grill your own meats bought on site, while listening to two live bands. Children will not be left out, with a fun game and a magician to fill them with wonder.

German :

Genießen Sie ein Barbecue, bei dem Sie Ihr vor Ort gekauftes Fleisch grillen können, während Sie zwei Musikgruppen lauschen. Für die Kinder gibt es ein lustiges Spiel und einen Zauberer, der sie zum Staunen bringen wird.

Italiano :

Godetevi un barbecue dove potrete grigliare la vostra carne, mentre ascoltate due band dal vivo. I bambini non saranno lasciati a bocca asciutta, con un gioco divertente e un mago che li riempirà di meraviglia.

Espanol :

Disfrute de una barbacoa en la que podrá asar su propia carne, mientras escucha a dos bandas en directo. Los niños no se quedarán fuera con un divertido juego y un mago que les llenará de asombro.

