De fil en aiguille, atelier broderie Joué-lès-Tours

De fil en aiguille, atelier broderie

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Envie de faire une pause créative et de découvrir l’art délicat de la broderie ?

Accessible aux débutant(e)s comme aux initié(e)s, rejoignez-nous pour un atelier réservé aux adultes, où vous apprendrez à broder votre prénom à la main, avec style et patience.

Aucun matériel à apporter, tout est fourni !

Dès 16 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Want to take a creative break and discover the delicate art of embroidery?

Accessible to beginners and advanced alike, join us for an adults-only workshop, where you’ll learn to embroider your first name by hand, with style and patience.

German :

Haben Sie Lust auf eine kreative Pause und möchten Sie die feine Kunst des Stickens entdecken?

In diesem Workshop für Erwachsene lernen Sie, wie Sie Ihren Vornamen mit Stil und Geduld von Hand sticken können.

Italiano :

Volete fare una pausa creativa e scoprire la delicata arte del ricamo?

Aperto a principianti ed esperti, unitevi a noi in un laboratorio per soli adulti, dove imparerete a ricamare a mano il vostro nome di battesimo, con stile e pazienza.

Espanol :

¿Quiere hacer una pausa creativa y descubrir el delicado arte del bordado?

Abierto tanto a principiantes como a expertos, únase a nosotros en un taller solo para adultos, donde aprenderá a bordar su nombre de pila a mano, con estilo y paciencia.

