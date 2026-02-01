De fil en aiguille ateliers jeune public Vitré
Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-26 15:30:00
2026-02-16 2026-02-19 2026-02-23 2026-02-26
L’histoire de Vitré est tissée de multiples productions textiles que les enfants découvrent en parcourant les salles du musée.
Attention à ne pas perdre le fil et gare aux malhabiles !
Durée 1h30
Dès 7 ans
Tarif 2 €/enfant
Uniquement sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .
Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54
