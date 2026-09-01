De fil en aiguille Beuzeville
samedi 19 septembre 2026 · Beuzeville
Informations pratiques
Beuzeville
De fil en aiguille
Médiathèque de Beuzeville Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-24 2026-11-14 2026-12-12
Venez partager votre passion des travaux de fil : tricot, crochet, broderie, canevas, tricotins…
Suite à notre rencontre avec Jennifer, passionnée de broderie, tricot …et surtout avec son envie de partager, nous vous invitons à venir la rejoindre le samedi matin, à la Médiathèque entre 10h30 et 12h avec vos ouvrages en cours, vos idées, ou tout simplement avec votre envie de débuter.
Vous ne savez pas tricoter, broder mais vous voulez apprendre. Venez ! Ces rendez-vous sont aussi pour cela !
Les rendez-vous De fil en aiguille sont gratuits, aucune obligation de venir chaque mois, les seules obligations, ce sont la bienveillance et la convivialité, mais pensez à réserver. .
Médiathèque de Beuzeville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39
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English : De fil en aiguille
Come and share your passion for yarn work: knitting, crochet, embroidery, canvas, knitting…
L’événement De fil en aiguille Beuzeville a été mis à jour le 2026-09-03 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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