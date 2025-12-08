De fil en aiguille Médiathèque Louverné

De fil en aiguille

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Couture, broderie, canevas, tricot… Vous aimez les travaux d’aiguilles ?

Débutante ou experte, venez partager un moment convivial et intergénérationnel à la médiathèque pour découvrir ou partager des techniques, vous motiver sur un projet personnel ou commun… et bien sûr papoter entre deux mailles ! Échanges, conseils et bonne humeur au rendez-vous !

Entrée libre, plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

English :

Sewing, embroidery, canvas, knitting… Do you like needlework?

