De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Le bourg Araules
De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Le bourg Araules mercredi 29 avril 2026.
Araules
De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles
Le bourg Bibliothèque Araules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-20
Broderie de textes à la machine pour créer des lettres à envoyer, création de costumes pour défiler
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Le bourg Bibliothèque Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com
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English :
Machine embroidery of texts to create letters to send, creation of costumes for parades
L’événement De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Araules a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire