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De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Le bourg Araules

De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Le bourg Araules mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Bibliothèque

Ville : 43200 Araules

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Araules

De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles

Le bourg Bibliothèque Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :
2026-04-29 2026-05-20

Broderie de textes à la machine pour créer des lettres à envoyer, création de costumes pour défiler
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Le bourg Bibliothèque Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   imprevisible.fabrique@gmail.com

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English :

Machine embroidery of texts to create letters to send, creation of costumes for parades

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Araules a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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