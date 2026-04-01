De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo Le Bourg Saint-Julien-du-Pinet

Saint-Julien-du-Pinet

De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo

Le Bourg Bibliothèque Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-10

Jeux d’écriture, broderie de texte à la machine pour créer des lettres à envoyer, création de costumes pour défiler

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Le Bourg Bibliothèque Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com

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English :

Writing games, machine embroidery of text to create letters to send, creation of costumes for parades

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire