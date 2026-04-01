De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo Le Bourg Saint-Julien-du-Pinet
De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo Le Bourg Saint-Julien-du-Pinet mercredi 15 avril 2026.
Saint-Julien-du-Pinet
De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo
Le Bourg Bibliothèque Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-05-20 2026-06-10
Jeux d’écriture, broderie de texte à la machine pour créer des lettres à envoyer, création de costumes pour défiler
.
Le Bourg Bibliothèque Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes imprevisible.fabrique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing games, machine embroidery of text to create letters to send, creation of costumes for parades
L’événement De fil en aiguille, tisser des liens Atelier écriture artistique, broderie et customisation de vêtements et vélo Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-04-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire