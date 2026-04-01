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De fil en aiguille, tisser des liens Broderie de textes et customisation de vêtements Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens Broderie de textes et customisation de vêtements Musée des Manufactures de Dentelles Retournac mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Musée des Manufactures de Dentelles

Adresse : 14 avenue de la gare

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-15T15:30:00

Fin : 2026-04-15T17:30:00

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Retournac

De fil en aiguille, tisser des liens Broderie de textes et customisation de vêtements

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:30:00
fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-17

Broderie de textes pour créer des lettres à envoyer, customiser des vêtements en broderie et dentelle et création d’un costume et d’un vélo pour défiler. Sur réservation.
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 

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English :

Embroidery of texts to create letters to send, customize clothes with embroidery and lace and create a costume and a bike to parade. Reservations required.

L’événement De fil en aiguille, tisser des liens Broderie de textes et customisation de vêtements Retournac a été mis à jour le 2026-02-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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