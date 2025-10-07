De fil en aiguilles Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor

De fil en aiguilles Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor mardi 7 octobre 2025.

De fil en aiguilles

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 16:30:00

Date(s) :

2025-10-07

Un moment convivial pour découvrir, re-découvrir ou échanger autour du tricot ou du crochet.

Sur inscription .

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement De fil en aiguilles Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André