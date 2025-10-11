De fil en aiguilles Bibliothèque site de Planguenoual Lamballe-Armor
De fil en aiguilles Bibliothèque site de Planguenoual Lamballe-Armor samedi 11 octobre 2025.
De fil en aiguilles
Bibliothèque site de Planguenoual 4 Rue de la Poste Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Un moment convivial pour découvrir, re-découvrir ou échanger autour du tricot ou du crochet.
Sur inscription .
Bibliothèque site de Planguenoual 4 Rue de la Poste Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement De fil en aiguilles Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André