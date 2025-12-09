De fil en aiguilles Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor
De fil en aiguilles
Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-09 14:30:00
fin : 2025-12-09 16:30:00
2025-12-09
Un moment convivial pour découvrir, re-découvrir ou échanger autour du tricot ou du crochet.
Sur inscription .
