« De fil en conte » par la conteuse musicienne Claude Birck

22 Rue Saint-Pierre Beauvais

Gratuit

2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Claude Birck, conteuse musicienne, propose un spectacle inspiré de la littérature orale, des histoires à filer, débobiner, tisser et broder en écho à l’exposition Peu importent les ressemblances de Cécile Bart.

Des contes, des chants, des musiques médiévales ou improvisées qui vous embarqueront dans le tissu merveilleux de l’imaginaire. Des fils de vie tissés dans une voile de bateau, une tapisserie magique, un manteau brodé, le parfum d’une rose et dans une chance à saisir…

Au cœur de l’exposition, des pauses pour regarder et écouter feront naître ces histoires, miroirs du passé, regards du présent et interrogations sur l’avenir.

À partir de 8 ans.

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 68 40

